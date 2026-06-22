Современный дом с площадками для отдыха и парковкой: В Мариуполе построили пятиэтажку для жителей, утративших свое жилье

В Мариуполе построили пятиэтажку для жителей, утративших свое жилье. Фото: УТКНР

В Жовтневом районе Мариуполя на улице Куприна завершено строительство многоквартирного дома, который предназначен для компенсации жителям города, утратившим свое жилье в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе строительного контроля Подмосковья.

- Современный дом с благоустроенной территорией был возведён с нуля. Сначала специалисты подготовили строительную площадку, выполнили геодезическую разбивку осей будущего здания и разработали котлован. Затем устроили фундамент, подготовили места для входов в подвальные помещения и подъезды. После этого началось возведение самого пятиэтажного дома, - рассказали в пресс-службе стройконтроля.

В Мариуполе построили пятиэтажку для жителей, утративших свое жилье. Фото: УТКНР

Там добавили, что дом обеспечен индивидуальным тепловым пунктом, станцией водоподготовки и очистки питьевой воды, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Всего в пятиэтажке расположена 91 квартира: 36 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. Жилье передается мариупольцам с отделкой «под ключ», которая включает в себя разводку всех инженерных коммуникаций, косметический ремонт, установку осветительных приборов, межкомнатных дверей. В санузлах установлена сантехника, на кухнях - мебельные гарнитуры, - рассказали в пресс-службе.

Для жителей пятиэтажки специалисты обустроили во дворе дома пространства для отдыха, занятий спортом и детских игр. Также предусмотрены парковочные места, удобные прогулочные маршруты и доступная среда для маломобильных граждан.

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