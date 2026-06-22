Строители из Курской области восстановили дом в Мариуполе. Фото: РКС-НР

Строители из Курской области восстановили дом с серьезными повреждениями в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщили в Администрации городского округа.

Дом на проспекте Победы был построен еще в 1966 году.

- На объекте восстановлен конструктив, заменено кровельное покрытие, установлены новые оконные и дверные блоки, обновлены все инженерные системы, включая газоснабжение, отремонтированы фасад, отмостка и места общего пользования, - рассказали в Администрации Мариуполя.

Ремонтно-восстановительные работы проводились при координации Минстроя России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстанавливать здание ГИМС МЧС России в Мариуполе. Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», сейчас около 17 строителей региона-шефа работают над несущими конструкциями, монтируют кирпичные перегородки и устраивают кровельный пирог.

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