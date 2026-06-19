Санкт-Петербург продолжает восстановление здания ГИМС МЧС России в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстанавливать здание ГИМС МЧС России в Мариуполе. Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», сейчас около 17 строителей региона-шефа работают над несущими конструкциями, монтируют кирпичные перегородки и устраивают кровельный пирог.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2026 года.

Ранее сообщалось, что эксперты технического надзора Подмосковья оценивают восстановительные работы в Мариуполе. Один из таких объектов стал многоквартирный дом в Ильичевском районе города.

Кроме того, студентки представили проект новой школы в Мариуполе. Девушки предлагают построить на месте разрушенной школы пятиэтажное здание ярко-зеленого цвета с фруктовым садом. Также разместить спортзал, столовую бассейн. На втором этаже разместить игровые, музыкальные залы и обучающие автоматы с искусственным интеллектом.

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