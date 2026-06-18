На улице Энгельса в Мариуполе продолжается восстановление многоквартирного дома. Фото: РКС-НР

В Жовтневом районе Мариуполя на улице Энгельса продолжается восстановление многоквартирного дома. На объекте работают строители из Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- На объекте уже выполнен большой объём работ. Строители восстановили конструктив здания и кровлю сталинки, заменили инженерные сети, включая системы центрального отопления и электроснабжения. Также в доме установлены новые оконные и дверные блоки, - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время специалисты продолжают фасадные работы.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в переулке Днепропетровском благоустраивают двор жилого дома. Специалисты уже обновили тротуарные покрытия, установили новые бордюры и обустроили пешеходные дорожки.

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