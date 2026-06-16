В Мариуполе завершили восстановление пятиэтажки на улице Гастелло. Фото: РКС-НР

В Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного жилого дома на улице Гастелло, который был построен еще в 1962 году. Без капитального ремонта здание накопило значительный износ. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- Строители обновили кровлю, восстановили конструктивные элементы здания, заменили окна и двери. Также была восстановлена работоспособность инженерных систем: центрального отопления, электроснабжения и канализации. Особое внимание уделили местам общего пользования. Отремонтированы подъезды, отмостка и фасад здания, - рассказали в пресс-службе.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что Московская область завершает восстановление пятиэтажного дома на бульваре Богдана Хмельницкого в Мариуполе. Здание пострадало в 2022 году.

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