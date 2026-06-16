В Мариуполе завершают восстановление дома на бульваре Богдана Хмельницкого. Фото: «Возродим Донбасс»

Московская область завершает восстановление пятиэтажного дома на бульваре Богдана Хмельницкого в Мариуполе. Здание пострадало в 2022 году. Сначала строители закрыли наружный тепловой контур, затем приступили к внутренним работам. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

В местах разрушений армировали и бетонировали монолитные участки перекрытий, заново возвели перегородки в 11 квартирах пятого подъезда. Параллельно обновили системы отопления, канализации, электричества и водоснабжения.

Специалисты отремонтировали фасад и балконы, сделали отделку в местах общего пользования и новую отмостку. Контроль за работами вели эксперты Управления технадзора капремонта - они выезжали на объект 156 раз. Специалисты проверяли качество материалов, соблюдение технологий и соответствие проекту. При нарушениях выдавали предписания, затем проводили повторную проверку.

Ранее сообщалось, что специалисты из Тулы продолжают ремонтные работы на стадионе у мариупольской школы №57. Они уже сделали ограждение пандуса для спуска к спортивному ядру.

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