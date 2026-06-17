В переулке Днепропетровском в Мариуполе благоустраивают двор жилого дома. Фото: РКС-НР

В Мариуполе в переулке Днепропетровском благоустраивают двор жилого дома. Специалисты уже обновили тротуарные покрытия, установили новые бордюры и обустроили пешеходные дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- В рамках благоустройства также предусмотрено оформление парковочных карманов. В настоящее время ведется подготовка дорожного основания под монтаж асфальта. Впереди установка новых урн и скамеек, где жители смогут отдохнуть и провести время на свежем воздухе, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что особое внимание уделяется пространству для малышей. Для них специалисты создадут удобную и безопасную зону, где они смогут играть, развлекаться и активно проводить время рядом с домом.

- Работы направлены на создание современных, безопасных и комфортных пространств для жителей Мариуполя, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе реконструируют магистральные сети для жилой застройки.

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