В Мариуполе реконструируют магистральные сети для жилой застройки. Фото: РосКапСтрой

В Мариуполе в районе Парка Победы ведется реконструкция магистральных сетей для жилой застройки близлежащих микрорайонов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения «РосКапСтрой».

- Строительно-монтажные работы проводятся в условиях бесперебойного функционирования старых сетей. После окончания работ дома микрорайона, расположенного между проспектом Ленина, улицами Куприна и Карла Либкнехта, а также проспектом Строителей, переключат на новые очистные сооружения, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что специалисты на территории парка сразу проводят благоустройство после проделанной работы.

Ранее сообщалось, что Мариупольская водонапорная башня откроется для посещения.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать и модернизировать сети наружного освещения. За неделю специалисты муниципального учреждения «Мариупольгорсвет» устранили повреждения на целом километре линий электропередач.

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