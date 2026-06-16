Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный российский архитектор из Санкт Петербурга Виктор Нильсен приехал в Мариуполь в 1901 году - на тридцатом году жизни, уже как состоявшийся профессионал. Перед переездом он успел проявить себя как архитектор и в родном Санкт Петербурге, и в других городах Российской империи.

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе мастер построил множество зданий в старой части города: старый корпус ПГТУ, ныне не сохранившуюся церковь Константина и Елены, школу при заводе «Никополь», дом со львами, собственную усадьбу «Дом плачущих нимф» и, конечно, героиню репортажа - Старую водонапорную башню - вместе с городским водопроводом.

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следует отметить, что разрешение на создание водопровода и водонапорной башни как частей единой системы Виктору Нильсену выдал небезызвестный Петр Столыпин.

До появления в городе собственного водопровода воду за отдельную плату привозили водовозы из источника питьевой воды на существующей поныне улице Малофонтанной в старой части Мариуполя.

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце 1909 года архитектор Нильсен приступил к строительству водонапорной башни по собственному проекту. Завершена она была в середине 1910 года. Также были возведены водоразборные колонки с помещениями для смотрителей, наблюдавших за подачей воды. Так в быту горожан началась новая страница.

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В башне устроили несколько уровней с лестницами вокруг цельнометаллического резервуара. Башня была чрезвычайно нарядной для своего времени: выложена из красного кирпича в форме восьмигранной колонны. Ее высота для начала XX столетия была впечатляющей - 30 метров.

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ровно десятью годами ранее аналогичную водонапорную башню Виктор Александрович построил в городе Рыбинске: если сравнить стиль оформления, нетрудно заметить общие черты.

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После освобождения Мариуполя в 2022 году в одном из самых известных памятников архитектуры города общей площадью 1000 кв. м специалисты «Единого заказчика» выполнили ремонтно восстановительные работы: устранили все конструктивные повреждения башни, заменили кровлю, окна и инженерные коммуникации. Также строители комплексно обновили внутренние помещения и восстановили фасад.

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со смотровой части башни и поныне открывается прекрасный вид на панораму города - современная застройка удачно не закрыла обзорную функцию этого места.

Сейчас в башне остается открытым вопрос водоотведения; по завершении восстановительных работ исторический объект станет доступен для жителей и гостей города.

Мариупольская водонапорная башня Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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