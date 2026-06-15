В Мариуполе завершают ремонт коллектора, проложенного еще в 1960 году. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе завершают ремонт коллектора, проложенного еще в 1960 году. За более чем 60 лет объект пришел в негодность. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Чтобы исключить аварии и сбои в работе системы водоотведения, специалисты Мариупольского филиала «Вода Донбасса» заменили поврежденный участок, протяженностью 65 метров и диаметром 800 мм, - рассказывает Кольцов. - Работы велись на глубине 7 метров в условиях насыпного грунта, что усложняло процесс из-за риска обвалов. Несмотря на это, аварийная бригада в составе 8 человек и 6 единиц спецтехники оперативно справилась с задачей, работая даже в сверхурочное время.

Новый коллектор обеспечит стабильное водоотведение для 1700 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе приняли меры для предотвращения возможных подтоплений на левобережье города. Сотрудники муниципального учреждения «Мариупольавтодор» провели очистку водоотводного лотка на улице Айвазовского.

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