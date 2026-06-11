Дорожники обезопасили левобережье Мариуполя от подтоплений

На левобережье Мариуполя дорожники предотвратили возможные проблемы в системе ливневой канализации. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе приняли меры для предотвращения возможных подтоплений на левобережье города. Сотрудники муниципального учреждения «Мариупольавтодор» провели очистку водоотводного лотка на улице Айвазовского. Об этом сообщили в администрации города.

Работы велись с привлечением специализированной техники, что позволило качественно и в сжатые сроки привести систему водоотведения в нормативное состояние.

- Как пояснили специалисты, проведенные работы помогут обеспечить стабильную работу системы водоотведения во время сильных дождей и предотвратить подтопление территорий общего пользования, - отметили в мэрии.

Тем временем во втором по величине приморском городе ДНР - Новоазовске - начали масштабный ремонт набережной и прилегающих аллей. На километровом участке вдоль Азовского моря уже идут демонтажные работы. Завершить строительство планируют в сентябре 2026 года.

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