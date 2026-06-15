В Мариуполе восстанавливают наружное освещение

Технические работы проводились во всех районах города. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе продолжают восстанавливать и модернизировать сети наружного освещения. За неделю специалисты муниципального учреждения «Мариупольгорсвет» устранили повреждения на целом километре линий электропередачи. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

С привлечением спецтехники сотрудники смонтировали и отремонтировали 355 метров кабеля. Кроме того, на улицах города установили 11 новых энергосберегающих светильников, а также демонтировали 40 метров неремонтопригодного провода.

Технические работы проходили во всех районах города. В Жовтневом районе специалисты трудились на проспектах Ленина и Строителей, а также на улице Верхний блок. В Приморском - на Приморском бульваре и улице Федорова. В Ильичевском районе работы велись на улице Войкова, а также в поселках Каменск и Гнутово. В Орджоникидзевском районе энергетики работали на улице 130-й Таганрогской дивизии, в Рижском переулке и в поселке Троицком.

- По поручению Главы Республики Дениса Владимировича Пушилина работы по модернизации сетей наружного освещения непрерывно ведем даже в самых отдаленных районах, - заявил глава Мариуполя.

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