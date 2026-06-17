Почти 500 компенсационных квартир Мариуполя уже находятся с ремонтом

В Мариуполе продолжается распределение компенсационных квартир Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе продолжается распределение компенсационных квартир. В настоящее время почти в более чем 470 квартир выполнен ремонт «под ключ». Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Если по каким-то причинам гражданина не устраивает распределенная квартира, он имеет право отказаться от нее и дождаться следующего распределения, - рассказывает Кольцов. - При повторном отказе от предложенного варианта гражданин исключается из квартирной очереди и может претендовать на денежную компенсацию за утраченное жилье в размере, определенном Постановлением Правительства ДНР №61-1.

Глава города также призвал жителей Мариуполя не отказываться от квартиры, если сейчас она окажется без ремонта.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс бизнес-класса «Кипарис», строящийся в Мариуполе, представлен сразу в трех номинациях престижной отраслевой премии Urban Awards.

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