Мариупольский ЖК «Кипарис» претендует на победу в премии Urban Awards

15-этажный дом рассчитан на 101 квартиру и проектируется с учетом развитой городской инфраструктуры. Фото: Корпорация развития Донбасса

Жилой комплекс бизнес-класса «Кипарис», строящийся в Мариуполе, представлен сразу в трех номинациях престижной отраслевой премии Urban Awards. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

Проект реализует застройщик «СЗ ТЕМП» при поддержке Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР и Корпорации развития Донбасса. 15-этажный дом рассчитан на 101 квартиру и проектируется с учетом развитой городской инфраструктуры - это один из акцентов, на который обращают внимание организаторы премии.

- Совсем скоро будут подведены итоги престижной премии рынка недвижимости Urban Awards. Один из претендентов - жилой комплекс «Кипарис», борющийся за звание «Лучшего строящегося ЖК бизнес-класса новых территорий», - отметили в Корпорации развития Донбасса.

Премия Urban Awards направлена на продвижение современных стандартов в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью. Она позволяет выделить проекты, которые задают новые ориентиры качества и формируют комфортную городскую среду.

Имена победителей станут известны уже завтра, 17 июня, в Сочи.

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