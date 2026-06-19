Студентки представили проект новой школы в Мариуполе. Фото: ЕР ДНР

Участницы проекта «Россия - 2030 глазами детей», студентки Мариупольского техникума отраслевых технологий Виктория Марчук и Алина Ткач, представили свою идею новой школы в Мариуполе. Об этом сообщили в ЕР ДНР.

Девушки сироты с инвалидностью предлагают построить на месте разрушенной школы №45 пятиэтажное здание ярко-зеленого цвета. На первом этаже разместить спортзал, столовую и бассейн. Второй этаж отдать под игровые, музыкальные залы и обучающие автоматы с искусственным интеллектом. Все классы оснастить удобными партами для всех учеников, включая детей с инвалидностью, интерактивными досками и автоматическими дверями. Лаборатории биологии и химии сделать современными, а в кабинете географии установить интерактивную карту во всю стену.

Рядом со школой, учитывая близость частных домов и отсутствие больниц, построить больницу и аптеку. Вокруг школы разбить фруктовый сад, за которым дети могли бы ухаживать.

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя на улице Энгельса продолжается восстановление многоквартирного дома.

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