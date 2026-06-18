В половине домов Мариуполя уже провели опрессовку систем отопления. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе специалисты провели опрессовку систем отопления уже в половине многоквартирных домов, которых в городе насчитывается порядка двух тысяч.

- На территории городского округа находятся порядка 2000 многоквартирных домов. На сегодняшний день в 52% из них сотрудники Мариупольского филиала Единого регионального фонда по управлению МКД уже провели плановую опрессовку систем отопления для своевременного выявления и оперативного устранения возможных дефектов, - рассказал глава Мариуполя Антон Кольцов.

Он добавил, что в городском округе продолжается подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в районе Парка Победы ведется реконструкция магистральных сетей для жилой застройки близлежащих микрорайонов.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе завершают ремонт коллектора, проложенного еще в 1960 году.

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