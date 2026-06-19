Эксперты технадзора из Подмосковья оценивают работу в Мариуполе. Фото: Администрация Мариуполя

Эксперты технического надзора Подмосковья оценивают восстановительные работы в Мариуполе. Одним из таких объектов стал многоквартирный дом в Ильичевском районе города. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Внимание было уделено электроснабжению и тепловому пункту. На объекте завершены работы по отоплению, электроснабжению, фасаду, окнам, дверям, местам общего пользования и отмостке. Кроме того, проведена инспекция ИТП в подвале: оценена исправность насосов, арматуры и узлов учета тепловой энергии, - рассказали в Администрации городского округа.

Там добавили, что готовность дома на сегодняшний день составляет 95 процентов.

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя на улице Энгельса продолжается восстановление многоквартирного дома. На объекте работают строители из Липецкой области.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать спорткомплекс «Нептун».

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