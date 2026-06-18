В Мариуполе продолжают восстанавливать спорткомплекс «Нептун». Фото: АГО Мариуполь

Петербургские строители продолжают восстановление спорткомплекса «Нептун» в Мариуполе. Сейчас специалисты города-побратима делают отделку, электромонтаж и облицовывают помещения влагостойкими аквапанелями. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Также идет устройство наклонной стены бассейна, монтаж перекрытий и возведение кирпичных перегородок. Ежедневно на объекте работают 96 специалистов компании «Модуль-Центр». Завершить восстановление планируют до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в переулке Днепропетровском благоустраивают двор жилого дома. Специалисты уже обновили тротуарные покрытия, установили новые бордюры и обустроили пешеходные дорожки. Особое внимание уделяется пространству для малышей.

Кроме того, в Мариуполе продолжается распределение компенсационных квартир. В настоящее время почти в более чем 470 квартирах выполнен ремонт «под ключ».

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