Студент из Мариуполя предложил создать в городе молодежный центр «Легендариум». Фото: ЕР ДНР

Студент Мариупольского техникума отраслевых технологий Ярослав Сертаков предложил создать в городском округе молодежный центр «Легендариум» на месте бывшего Дворца культуры. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

- Этот центр может стать новым символом города, воплощением его новой эпохи. Это будет не просто здание, а яркое, светлое пространство. Фасад сооружения, украшенный граффити и интерактивными панелями, будет рассказывать о городских легендах и героях. «Легендариум» откроет двери в мир возможностей для ребят: юные фотографы смогут оттачивать мастерство, будущие инженеры – собирать роботов, художники – творить, а мастера – лепить из глины, работать с деревом и готовить вкусные блюда. Особая поддержка – для тех, кто помогает нашим бойцам: будут созданы уютные уголки для плетения масксетей и изготовления блиндажных свечей, - рассказали в пресс-службе.

Также в молодежном центре студент предлагает создать комфортные лаунджи, современные мультимедийные классы и игровые зоны.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчик из Амвросиевки предложил создать многофункциональный центр для детей

Воспитанник амвросиевского детдома предложил создать центр с бассейном, скалодромом и веревочным парком на месте заброшенного сада (подробнее)