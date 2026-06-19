Мальчик из Амвросиевки предложил создать многофункциональный центр для детей. Фото: ЕР ДНР

Воспитанник Амвросиевского детского дома «Росток» Даниил Кекерчень, ученик пятого класса и участник кружка «Пешеходный туризм», представил свою идею в проекте «Россия - 2030 глазами детей».

Как сообщили в ЕР ДНР, мальчик предлагает на месте заброшенного здания бывшего детсада рядом с детским домом создать многофункциональный центр. Установить летний бассейн для обучения плаванию, фонтанчики для спасения от жары и оборудовать место для костра.

В самом здании разместить клуб туризма с зонами для скалолазания, веревочного парка и встреч. Даниил уверен, что это место станет площадкой для общения детей из разных школ и городов, а также для соревнований с возможностью организовать палаточный лагерь.

Там добавили, что самые лучшие идеи и предложения юных участников будут собраны и отправлены в Москву, чтобы стать частью федеральной народной программы «Единой России».

Ранее сообщалось, что студентки представили проект новой школы в Мариуполе. Девушки предлагают построить на месте разрушенной школы пятиэтажное здание ярко-зеленого цвета с фруктовым садом.

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