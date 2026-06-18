Проект школьницы из Амвросиевки по восстановлению города войдет в Народную программу «Единой России»

Школьница из Амвросиевки предложила пять идей преображения города. Фото: ЕР ДНР

В проекте «Россия - 2030 глазами детей» приняла участие 16-летняя Елизавета Бутова из амвросиевской школы № 6. Девушка подготовила пять инициатив по благоустройству городского пространства, каждая из которых отличается нестандартным подходом и продуманной эстетикой.

Среди предложений - создание открытой концертной зоны на месте старой танцплощадки, оборудование театральной сцены со стеклянным «парящим» полом, а также реконструкция заброшенного Дворца культуры в стиле итальянского палаццо эпохи Возрождения с фасадом в голубых и белых тонах. Кроме того, Елизавета предлагает переоборудовать судейскую комнату стадиона в панорамный медиацентр для журналистов и комментаторов, а пустующее кафе превратить в многоуровневую ландшафтную зону с деревянной беседкой, выдержанную в принципах симметрии и гармонии.

Школьница из Амвросиевки предложила пять идей преображения города. Фото: ЕР ДНР

Все идеи, собранные в рамках проекта, будут переданы в Москву для использования при формировании народной программы «Единой России». Организаторами конкурса выступают РИК донецкого отделения партии, общественное движение «Донецкая Республика» и благотворительный фонд «Мы рядом».

Школьница из Амвросиевки предложила пять идей преображения города. Фото: ЕР ДНР

Напомним, что ранее участником того же проекта стал 14-летний дончанин Лука Капранов. Он выступил с предложением возродить Петровский район Донецка, создав единое общественное пространство на месте разрушенных построек.

Кроме того, ЕИИП РФ разрабатывает генеральный план Курахово. В городе планируют построить современную базу отдыха, заводы и восстановить тепличное хозяйство.

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