ЕИИП РФ разрабатывает генеральный план города Курахово. Фото: ЕИИП РФ

В Едином институте пространственного планирования РФ состоялось обсуждение перспектив развития и восстановления города Курахово Кураховского округа Донецкой Народной Республики. Встреча прошла в рамках разработки генерального плана города, которую специалисты института ведут в текущем году. Основное внимание эксперты уделили восстановлению экономики и перезапуску промышленных предприятий города, который был освобожден в начале 2025 года и серьезно пострадал в ходе боевых действий.

В рамках промышленного развития специалисты предложили разместить в Курахово заводы по производству лакокрасочных материалов, высокоточных деталей и грузоподъемного оборудования. Также для формирования единого кластера строительных материалов в ДНР предлагается построить в Кураховском округе бетонный завод мощностью до 350 тысяч кубических метров в год. Этот проект планируют напрямую связать с созданием базы нефтепродуктов и производством битума в Докучаевске, для которого институт также разрабатывает генеральный план.

Учитывая, что Курахово окружено плодородными черноземными землями площадью около 250 тысяч гектаров, важной частью нового генплана станет развитие агропромышленного комплекса. Проект предусматривает восстановление городского тепличного хозяйства, элеватора и хлебозавода, а также строительство современного крупного свиноводческого комплекса за пределами городской черты.

Отдельное внимание на встрече уделили развитию социальной инфраструктуры и туризма. Эксперты рассмотрели предложения по благоустройству рекреационной зоны на побережье Кураховского водохранилища. Здесь планируют создать современную базу отдыха с прогулочными и пляжными зонами, банным комплексом, рестораном, спортивными площадками и пунктом проката инвентаря.

Все озвученные предложения будут детально проработаны и уточнены в рамках финального этапа создания генерального плана, который планируется завершить до конца 2026 года.

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