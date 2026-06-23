На улице 27 квартал в Мариуполе восстановили дом 1950 года постройки. Фото: РКС-НР

В Мариуполе на улице 27 квартал восстановили жилой дом, построенный в 1950 году. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- Специалисты провели комплексное восстановление здания. В доме заменили кровлю, системы центрального отопления, электроснабжения и канализации. Восстановили конструктив. Также были установлены новые окна и двери. Кроме того, обновлены фасад, отмостка и места общего пользования. Теперь здание приобрело аккуратный и современный внешний вид, - рассказали в пресс-службе.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного дома на проспекте Победы. Здание 1970 года постройки получило локальные повреждения в ходе боевых действий.

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