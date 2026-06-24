В Мариуполе благоустроили более 20 дворов многоквартирных домов. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе благоустроили порядка 22 дворов на территории многоквартирных домов. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- От растительного и случайного мелкого мусора коммунальщики освободили дворы многоквартирных домов на проспектах Тульском и Нахимова, улицах Солнечной, Воинов-Освободителей и Покрышкина, а также в 26-м квартале, - рассказал Кольцов.

Он добавил, что также специалисты в ряде домов на проспектах Тульском и Маршала Жукова провели ревизию рамок систем центрального отопления.

В приморском городе Донецкой Народной Республики с особым вниманием следят за состоянием дворов.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя прошел масштабный субботник. Активисты местного отделения «Единой России» вместе с сотрудниками администрации, управы района, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций навели порядок на участке от проспекта Победы до улицы Пашковского.

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