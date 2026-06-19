В поселках Мариуполя благоустроили остановки общественного транспорта

В рамках благоустройства специалисты провели тщательную уборку павильонов, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров общественного транспорта. Фото: max.ru/nmrpl

В поселках городского округа Мариуполь привели в порядок остановки общественного транспорта. Как сообщили в администрации города, сотрудники муниципального учреждения «Мариупольавтодор» за один день привели в порядок 45 остановочных павильонов.

Работы проходили в трех населенных пунктах - Сартане, Старом Крыму и Зирке-2. К их выполнению привлекли две бригады дорожников по пять человек в каждой.

В рамках благоустройства специалисты провели тщательную уборку павильонов, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров общественного транспорта.

Напомним, что в Мариуполе для коммунальщиков закупили новую спецтехнику. «Мариупольавтодор» получил две подметально-поливальные машины «Бродвей» на базе автомобилей «КАМАЗ». Водители уже испытали новую технику в деле - машины управляются легко и убирают чисто. После оформления автомобили выйдут на очистку городских дорог от пыли и грязи.

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