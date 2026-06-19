Для коммунальных учреждений Мариуполя закупили новую спецтехнику. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе для коммунальных учреждений закупили новую спецтехнику. «Мариупольавтодор» получил две подметально-поливальные машины «Бродвей» на базе автомобилей «КАМАЗ». Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Водители уже испытали их в деле – управляются легко, убирают чисто. После оформления машины выйдут на очистку городских дорог от пыли и грязи, - рассказывает Кольцов. - Для «Зеленстроя» приобрели две самоходные покосочные машины китайского производителя.

Он добавил, что особенность такой машины в том, что вся скошенная трава автоматически складируется в бункере машины.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе активно обустраивают детский сквер «Лукоморье». Реконструкция общественного пространства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе реконструируют магистральные сети для жилой застройки

Работы по реконструкции магистральных сетей в Мариуполе ведутся в районе Парка Победы (подробнее)