В Мариуполе создают сквер для детей в стилистике русских сказок

В Мариуполе приступили к активной реконструкции детского сквера «Лукоморье». Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе активно обустраивают детский сквер «Лукоморье». Реконструкция общественного пространства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Антон Кольцов.

В ходе реновации в сквере создадут современные зоны для комфортного отдыха и безопасных игр на свежем воздухе. Для удобства горожан обустроят обновленные тротуары - они будут адаптированы в том числе для проезда с детскими колясками. Также здесь появится новое освещение. На завершающем этапе специалисты муниципального предприятия «Зеленстрой» проведут дополнительное озеленение территории.

Особую атмосферу скверу задаст его стилистическое решение. По словам Антона Кольцова, «Лукоморье» будет выдержано в стилистике русских народных сказок.

Глава Мариуполя заявил, что все работы по обновлению завершат уже в текущем году.

- Новое пространство по достоинству оценят жители Жовтневого района всех возрастов, - отметил Антон Кольцов.

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