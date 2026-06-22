В Мариуполе навели порядок на аллее от проспекта Победы до Пашковского. Фото: Антон Кольцов

В Орджоникидзевском районе Мариуполя прошел масштабный субботник. Активисты местного отделения «Единой России» вместе с сотрудниками администрации, управы района, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций навели порядок на участке от проспекта Победы до улицы Пашковского - по просьбе местных жителей. Об этом сообщил глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов.

- На территории общего пользования покосили траву, удалили сухостой, собрали и вывезли растительный и случайный мелкий мусор, покрасили лавочки и урны. Теперь эта аллея вновь стала уютным местом для прогулок жителей левобережья, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного дома на проспекте Победы. Здание 1970 года постройки получило локальные повреждения в ходе боевых действий: были пробиты кровля и фасад, повреждены окна, инженерные системы вышли из строя.

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