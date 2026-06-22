В Мариуполе в День памяти и скорби возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Фото: МАКС/Кольцов

В День памяти и скорби в Мариуполе возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Перед лицом этой угрозы мы сплотились, выстояли и победили. Ценой нечеловеческих усилий мы остановили распространение коричневой чумы и освободили от нее мир. Тогда казалось, что навсегда, - говорит Кольцов.

Он добавил, что жители города никогда не забудут подвигов героических предков.

Ранее сообщалось, что в честь Дня памяти и скорби в Донецкой Народной Республике команда «Народной Дружины» провела массовый «Забег Памяти», в котором приняли участие дети, молодежь, ветераны спорта, а также представители органов исполнительной власти и боевых подразделений.

Кроме того, сообщалось, что в Донецке у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс» ранним утром 22 июня прошла памятная акция.

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