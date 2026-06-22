Пушилин: Донбасс помнит начало Отечественной и противостоит нацизму сегодня

Сегодня, 22 июня, отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 22 июня, отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году нацистская Германия и ее союзники совершили вероломное вторжение на территорию Советского Союза. По словам Главы ДНР Дениса Пушилина, память об этой дате навсегда останется в сердцах людей как символ колоссальной трагедии и беспримерного героизма советского народа.

Донбасс, как и вся страна, поднялся тогда на защиту Родины. Обычные шахтеры, рабочие металлургических и машиностроительных предприятий вступали в легендарные стрелковые дивизии, которые позднее называли «шахтерские».

- С первых часов мы были едины - от мала до велика, плечом к плечу, - отметил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что именно эта сплоченность и готовность жертвовать жизнью ради Отечества стали решающей силой, сломившей нацизм. Он также добавил, что спустя десятилетия Донбасс вновь противостоит идеологии нацизма и, опираясь на духовную мощь предков, отстаивает свое право на жизнь и свободу.

Денис Пушилин убежден:

- Пока мы помним - мы непобедимы. Пока мы едины - никто не сможет нас сломить.

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