В Донецке на рассвете 22 июня почтили память героев Великой Отечественной войны

Акция у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» стала данью уважения павшим в 1941-1945 годах и героям, защищающим Донбасс с 2014 года. Фото: ЕР ДНР

В Донецке у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс» ранним утром 22 июня прошла памятная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби - годовщине начала Великой Отечественной войны.

Акция у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» стала данью уважения павшим в 1941-1945 годах и героям, защищающим Донбасс с 2014 года. Фото: ЕР ДНР

Акция у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» стала данью уважения павшим в 1941-1945 годах и героям, защищающим Донбасс с 2014 года. Фото: ЕР ДНР

Ровно в 04:00, в тот самый час, когда в 1941 году фашистская Германия вероломно напала на СССР, у подножия мемориала собрались люди, чтобы отдать дань уважения тем, кто не вернулся с полей сражений.

Акция у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» стала данью уважения павшим в 1941-1945 годах и героям, защищающим Донбасс с 2014 года. Фото: ЕР ДНР

Акция у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» стала данью уважения павшим в 1941-1945 годах и героям, защищающим Донбасс с 2014 года. Фото: ЕР ДНР

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». В акции приняли участие партийцы, участники специальной военной операции, а также жители города, которые пришли целыми семьями. В руках у многих были портреты родных - дедов и прадедов, прошедших фронтовыми дорогами в 1941-1945 годах, и современных героев, отдавших жизнь за Донбасс с 2014 года.

Собравшиеся зажгли лампадки, возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.

Координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» в ДНР, депутат Народного Совета ДНР Юрий Сивоконенко подчеркнул неразрывную связь времен и важность сохранения исторической памяти:

- Восемьдесят пять лет прошло, а на нашей земле по-прежнему звучат звуки войны. С 2014 года каждый год мы приходим в это памятное для нас место - возложить цветы, отдать долг памяти и скорби родным, близким, соратникам и жертвам. Пока мы помним - мы живы. И все то, что начертано на памятных монументах: «Не забудем, не простим», «Вечная память, вечная слава» - это посыл в будущее, дабы этого не допустить.

Акция у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» стала данью уважения павшим в 1941-1945 годах и героям, защищающим Донбасс с 2014 года. Фото: ЕР ДНР

Акция у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» стала данью уважения павшим в 1941-1945 годах и героям, защищающим Донбасс с 2014 года. Фото: ЕР ДНР

Юрий Сивоконенко держал в руках фотографии своих предков - дедушки, воевавшего в годы Великой Отечественной войны, и отца, который в 1944 году приписал себе возраст, чтобы уйти на фронт. Сам Юрий и оба его сына сегодня стоят в одном строю, продолжая дело защиты Родины.

Особую эмоциональную окраску его словам придала отсылка к творчеству музыкантов, которые с 2014 года поддерживали Донбасс. Юрий Сивоконенко вспомнил историю создания песни «Донецк – город-боец» Олега Попкова: четыре года назад участники акции приехали к мемориалу в 04:00 и попали под обстрел, а спустя несколько недель появилась эта песня - настоящий гимн вставшего на свою защиту города.

Акция у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» стала данью уважения павшим в 1941-1945 годах и героям, защищающим Донбасс с 2014 года. Фото: ЕР ДНР

Акция у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» стала данью уважения павшим в 1941-1945 годах и героям, защищающим Донбасс с 2014 года. Фото: ЕР ДНР

Гвардии капитан, участник СВО Виктор Сивоконенко также отметил важность передачи памяти будущим поколениям:

- Мы чтим память наших героических предков, которые сражались за нашу Родину, и отдаем дань уважения всем, кто сейчас защищает нашу Республику. Этот подвиг бессмертен, и мы должны передавать будущему поколению память, славные традиции и приближать нашу скорейшую Победу. Враг будет разбит, Победа будет за нами.

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