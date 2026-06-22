В честь Дня памяти и скорби в ДНР провели забег на дистанцию в 1418 метров. Фото: «Народная Дружина» ДНР

В честь Дня памяти и скорби в Донецкой Народной Республике команда «Народной Дружины» провела массовый «Забег Памяти», в котором приняли участие дети, молодежь, ветераны спорта, а также представители органов исполнительной власти и боевых подразделений. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе «Народной Дружины».

В честь Дня памяти и скорби в ДНР провели забег на дистанцию в 1418 метров. Фото: «Народная Дружина» ДНР

- Мы как общественная организация, которая популяризирует спорт и здоровый образ жизни, не могли не отметить этот день и организовали «Забег Памяти». Дистанция была выбрана неслучайно, мы сегодня бежим 1418 метров, дети пробегут 200 метров. Ровно 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Также порядка 250 человек, которые сегодня участвуют в забеге, почтут память погибших воинов советской армии и тружеников тыла во время Всероссийской минуты молчания, - рассказал руководитель региональной общественной организации «Народная Дружина» Артур Гасанов.

Почетными гостями спортивного мероприятия стали представители Следственного управления СК России по ДНР, Военного следственного управления СК России по ОГВ и боец добровольческого корпуса Дикой Дивизии Донбасса с позывным «Невский».

В честь Дня памяти и скорби в ДНР провели забег на дистанцию в 1418 метров. Фото: «Народная Дружина» ДНР

- Радостно от того, что у нас есть такие патриоты, молодежь, которые хранят наши общие ценности. Люди, которые не знают своего прошлого, не имеют будущего, поэтому такие мероприятия безусловно важны, - сказал «Невский».

Мероприятие не ограничилось только забегом. Также перед его участниками выступили артисты с песнями военных лет.

А еще к участникам забега обратился директор Центра «ВОИН» в ДНР Александр Камышов.

В честь Дня памяти и скорби в ДНР провели забег на дистанцию в 1418 метров. Фото: «Народная Дружина» ДНР

В честь Дня памяти и скорби в ДНР провели забег на дистанцию в 1418 метров. Фото: «Народная Дружина» ДНР

- Это исторический забег, потому что он впервые проходит в таком формате, и также он приурочен к важной дате, ко Дню памяти и скорби. Бег – это базовый спорт, в первую очередь полезный для здоровья, - сказал Камышов.

В завершении мероприятия участники получили памятные медали от «Народной Дружины».

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