В Мариуполе приводят в порядок пляжи для отдыхающих

На левобережье Мариуполя приводят в порядок прибрежную зону. Фото: Администрация Мариуполя

На левобережье Мариуполя приводят в порядок прибрежную зону. Сотрудники «Зеленстроя» расчистили территорию пляжа от нежелательной поросли. Об этом сообщили в администрации города.

Теперь берег выглядит просторнее, а проход к воде стал свободнее. По словам коммунальщиков, вырубка кустарников - не просто косметическая мера. Если не контролировать их разрастание, заросли быстро становятся ловушкой для мусора: в них скапливаются пакеты, ветки и мелкий бытовой сор. Регулярная расчистка помогает поддерживать пляж в чистоте и делает отдых горожан комфортнее.

Напомним, ранее сообщалось, что Мариуполь получил современную уборочную технику. Новые подметально-уборочные машины выйдут на улицы города уже в июле. Тема уборки улиц в Мариуполе стоит достаточно остро, так как здесь развернулась масштабная стройка.

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