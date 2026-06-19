Мариуполь получил новые подметально-уборочные машины Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тема уборки улиц в Мариуполе стоит достаточно остро. И дело не в том, что коммунальные службы не справляются: они работают регулярно, ежедневно, используя как ручной труд, так и автоматизированный - на основе той немногочисленной техники, которая имеется в наличии. Вся проблема - в большом количестве строительных объектов в городе и задействованных на их обслуживании самосвалов, фур и другого транспорта. Ежедневно значительные объемы пыли и строительного мусора вновь и вновь оседают на проезжих частях города, скапливаясь в подбордюрном пространстве.

Водитель новой подметально-уборочной машины Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариуполь получил новые подметально-уборочные машины

Новые подметально-уборочные машины для Мариуполя движутся по Донецкой трассе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для решения этой проблемы в городе регулярно проходят субботники, а также закупается новая уборочная техника. Так, приобретены еще две полноценные уборочные машины производства «Тосненского механического завода». ПУМ-6Х ГМ - так называется этот тип машин, презентация которых состоялась в Мариуполе.

Мариуполь получил новые подметально-уборочные машины Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это механическая подметально-уборочная машина на шасси газомоторного самосвала КАМАЗ-65115. Обычно такая техника применяется в межсезонье - в период наибольшего загрязнения дорог, однако в Мариуполе ее основное применение - круглогодичное.

Мариуполь получил новые подметально-уборочные машины Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариуполь получил новые подметально-уборочные машины Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Машина комплектуется двумя лотковыми щетками, сметающими грязь и мусор к центру, и большой лотковой щеткой, подающей смет на транспортер. Далее по транспортеру мусор попадает в кузов КАМАЗа. Такая конструкция позволяет убирать мусор практически любой фракции. Автоматическая система слежения за уровнем очищаемой поверхности увеличивает срок службы щеток. Система орошения щеток исключает образование облаков пыли - ее на мариупольских дорогах, в связи с активными строительными работами, сейчас особенно много. Водяной бак в кузове вмещает до 1 500 литров как воды, так и жидких хлоридов для работы при минусовой температуре. Техническая производительность - до 60 тысяч м²/ч. Рабочая скорость подметания - от 1 до 40 км/ч, ширина захвата - почти 3 метра.

Водитель новой подметально-уборочной машины Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариуполь получил новые подметально-уборочные машины Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Эти машины помогут нам в уборке города, - говорит руководитель комитета по вопросам ЖКХ, градостроительства и архитектуры Виктор Секацкий. - Надеюсь, что в ближайшее время жители города ощутят качественный сдвиг в уборке дорог и тротуаров.

Мариуполь получил новые подметально-уборочные машины Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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