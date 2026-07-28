Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из наиболее пострадавших от боевых действий кварталов Орджоникидзевского района Мариуполя (между улицей Волгоградской и проспектом Победы) теперь можно назвать одним из успешно восстановленных - в части многоквартирных домов и прилегающей инфраструктуры.

Спортивная школа «Олимпия» в годы украинской власти Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

К инфраструктуре здесь относятся и два объекта, находящихся на завершающей стадии восстановления: Ледовая арена и спортивная школа «Олимпия».

В этом репортаже пойдет речь о спортивной школе «Олимпия», которая примыкает к печально известной после 2014 года бывшей общеобразовательной школе - в ней была одна из главных баз запрещенного в России украинского террористического батальона. Бои здесь были ожесточенные.

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В годы украинской власти эти объекты были в полнейшем запустении - этот факт подтверждают и фотографии с Яндекс-панорам, датированных 2012 годом. В обветшавшем здании с окнами, забитыми досками, занимались дети…

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2022 году, через пару месяцев после освобождения города, было учреждено муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа „Олимпия“» и начато ее комплексное восстановление силами ППК «Единый заказчик».

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сделано многое: на объекте строители уже устранили все конструктивные повреждения, обновили кровлю и остекление, завершают чистовые отделочные работы внутри здания и ведут фасадные работы.

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Здание получило очень серьезные повреждения. В этих спортзалах сохранился только конструктив, то есть каркас здания, - рассказывает «КП Донецк» заместитель директора по техническим вопросам ООО «Умный город» (подрядной организации на объекте) Ярослав Янушковский. - Ограждающие конструкции были восстановлены, была восстановлена сообщающая два спортзала пристройка - переход с подсобными помещениями и кабинетами тренеров.

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Примечательно, что Ярослав Алексеевич был в составе подразделения пехоты ДНР, освобождавшего это место в апреле 2022 года.

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Дети - это у нас самое главное, поэтому хочется сделать для них как можно лучше, - говорит Янушковский. - Сейчас мы заканчиваем делать фасад, практически завершена внутренняя отделка помещений, инженерные сети смонтированы заново, потому что прежние инженерные сети пришли в негодность задолго до СВО.

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме всего прочего, на этой территории были ветхие наружные инженерные сети, поэтому специалистам пришлось перекладывать и тепловые сети, и водопровод с канализацией.

Спортивная школа «Олимпия» на завершающем этапе восстановления Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сейчас мы уже ведем работы по наведению красоты территории школы: газон, площадка для воркаута, новое ограждение. Вся прилегающая территория будет как новая, - рассказывает Ярослав Янушковский. - Площадь благоустройства здесь - порядка 5 тыс. кв. м. Работы планируем завершить к концу лета и, начиная с сентября, начнем приемку и сдачу объекта балансодержателю.

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