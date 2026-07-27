В Мариуполе восстановили многоквартирный дом в 232 квартале

В Мариуполе восстановили дом, на территории идет благоустройство. Фото: «Возродим Донбасс»

В Ильичевском районе Мариуполя при поддержке Московской области завершено восстановление многоквартирного дома в 232 квартале. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Объект привели в нормативное состояние - теперь здесь безопасные и комфортные условия для проживания. Специалисты обновили кровлю, подъезды и фасад, заменили окна и двери, усилили несущие конструкции, смонтировали отопление, водоснабжение, канализацию и электрику.

На территории идет благоустройство: выполнена планировка, снимают плодородный слой грунта. Каждый этап контролирует технадзор Подмосковья. В ближайшее время обновят коммуникации, установят бордюры, тротуарную плитку, малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершено восстановление пятиэтажки на проспекте Металлургов. В здании заменили кровлю, восстановили отопление, электрику и канализацию, установили новые окна, отремонтировали подъезды. Фасад привели к современному виду.

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