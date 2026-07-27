В Мариуполе восстановили пятиэтажку на проспекте Металлургов. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе завершено восстановление пятиэтажки на проспекте Металлургов. Как сообщили в администрации городского округа Мариуполь, подрядчик «ПСК Строймонолит» под руководством «РКС-НР» закончил ремонт жилого дома в Ильичевском районе. В здании заменили кровлю, восстановили отопление, электрику и канализацию, установили новые окна, отремонтировали подъезды. Фасад привели к современному виду.

Работы координировал Минстрой России по поручению «Единого заказчика». Контроль осуществляли «РосКапСтрой» и ГБУ МО «УТНКР».

Ранее сообщалось, что в детской школе искусств №5 прошло торжественное мероприятие. Заместитель главы администрации Игнат Яремчук вручил благодарственные письма 16 сотрудникам и руководителям торговых предприятий, а также специалистам Управления торговли и бытового обслуживания.

Кроме того, под руководством «РКС-НР» продолжаются работы в детском саду на улице Пашковского в Мариуполе.

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