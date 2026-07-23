В Мариуполе продолжаются работы в детском саду на улице Пашковского. Фото: Минстрой России

Под руководством «РКС-НР» продолжаются работы в детском саду на улице Пашковского в Мариуполе. Уже усилены несущие конструкции, смонтирована фасадная система с утеплением, обустроены кровля и водостоки, установлены окна и двери. Оборудованы аварийные выходы и эвакуационные лестницы. Завершена внутренняя отделка: подвесные потолки, напольные покрытия, освещение, инженерные сети и сантехника. Об этом сообщили в Минстрое России.

Сейчас продолжаются работы по инженерным системам и благоустройству территории. В ближайшее время появятся игровое оборудование и малые архитектурные формы. После завершения детсад примет 140 детей.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе еще один многоквартирный дом вернулся к нормальной жизни после восстановления. Рязанские строители под руководством «РКС-НР» восстановили конструкции, отремонтировали кровлю, установили новые окна и двери.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе начали благоустройство парка 50-летия Победы

За два дня коммунальщики Мариуполя обработают около восьми гектаров территории (подробнее)