В Мариуполе начали благоустройство парка 50-летия Победы. Фото: ТГ/Кольцов

В Мариуполе коммунальные службы начали благоустройство парка 50-летия Победы. Сейчас стартовали масштабные работы по покосу травы. На объекте задействованы около 40 рабочих. Для уборки используют ручной труд и садовые райдеры. За два дня планируют обработать около восьми гектаров. Об этом сообщил глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов.

Он добавил, что в ближайшее время покос травы продолжится на других объектах: в сквере у ДК «Строителей» и на Аллее сказок в Приморском парке.

Ранее сообщалось, что в Ильичевском районе Мариуполя при поддержке Московской области благоустраивают дворы пяти домов в микрорайоне Курчатова. Общая площадь которых составляет 1,5 гектара. Работы идут поэтапно: подготовка, демонтаж, устройство основания из щебня и геотекстиля, укладка двух слоев асфальта.

Кроме того, в Ильичевском районе Мариуполя завершили восстановление пятиэтажного дома на улице Сеченова. Работы выполнили специалисты «МСК-Гарант» под руководством «РКС-НР».

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