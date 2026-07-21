В Ильичевском районе Мариуполя восстановили пятиэтажку на улице Сеченова. Фото: «РКС-НР»

В Ильичевском районе Мариуполя завершили восстановление пятиэтажного дома на улице Сеченова. Работы выполнили специалисты «МСК-Гарант» под руководством «РКС-НР».

Строителями восстановлен конструктив, отремонтирована кровля, заменены окна и двери, модернизированы инженерные системы. В местах общего пользования сделана чистовая отделка. Фасад обновили специалисты ФКР Московской области по утвержденной колористике.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Ильичевском районе Мариуполя при поддержке Московской области благоустраивают дворы пяти домов в микрорайоне Курчатова. Общая площадь которых составляет 1,5 гектара. Работы идут поэтапно: подготовка, демонтаж, устройство основания из щебня и геотекстиля, укладка двух слоев асфальта.

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