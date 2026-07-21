В Ильичевском районе Мариуполя благоустраивают дворы пяти домов на 1,5 гектара. Фото: АГО Мариуполь

В Ильичевском районе Мариуполя при поддержке Московской области благоустраивают дворы пяти домов в микрорайоне Курчатова. Общая площадь которых составляет 1,5 гектара. Работы идут поэтапно: подготовка, демонтаж, устройство основания из щебня и геотекстиля, укладка двух слоев асфальта. Затем установят детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Об этом сообщили в администрации городского округа Мариуполь.

На объекте работают 24 специалиста и спецтехника, а именно самосвалы, асфальтоукладчики, катки. Каждый этап контролирует технадзор Московской области с ежедневными выездами.

Ранее сообщалось, что на проспекте Металлургов, 150 в Мариуполе петербургские строители ремонтируют Дворец культуры «Металлургов». На объекте работают 62 человека и две единицы техники.

Кроме того, в Приморском районе Мариуполя реконструирован двухэтажный детский сад, который рассчитан на 90 воспитанников. В настоящее время работы вышли на финишную прямую.

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