Петербургские строители ремонтируют ДК «Металлургов» в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

На проспекте Металлургов, 150 в Мариуполе петербургские строители ремонтируют Дворец культуры «Металлургов». На объекте работают 62 человека и две единицы техники.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», специалисты штукатурят стены, монтируют арматурный каркас и опалубку, готовят основание кровли, усиливают проёмы, ведут демонтаж и убирают мусор.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Мариуполя реконструирован двухэтажный детский сад, который рассчитан на 90 воспитанников. В настоящее время работы вышли на финишную прямую.

Кроме того, строители из Тульской области восстанавливают два дошкольных учреждения в Мариуполе. Одно из них – детский сад №76. Здесь специалисты выполнили сборку более шести шкафчиков и 17 кроваток. А в детском саду №67 рабочие из региона-шефа планируют создать на стене композиции с национальной русской символикой.

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