В Мариуполе строители из Тульской области восстанавливают два детских сада. Фото: Администрация Мариуполя

Строители из Тульской области восстанавливают два дошкольных учреждения в Мариуполе. Одно из них – детский сад №76. Здесь специалисты выполнили сборку более шести шкафчиков и 17 кроваток. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- А в детском саду №67 рабочие из региона-шефа планируют создать на стене композиции с национальной русской символикой, - добавили в Администрации Мариуполя.

Здесь же тульские специалисты начали собирать мебель, а до этого смонтировали инженерные сети.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе строители завершают восстановление сразу трех многоквартирных домов, которые пострадали в ходе боевых действий. Специалисты восстанавливают конструктивы зданий, заменяют ветхие инженерные сети, приводят в порядок места общего пользования.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе в сентябре откроют обновленный детский сад № 32.

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