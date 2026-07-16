В Мариуполе завершают восстановление сразу трех многоквартирных домов. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе строители завершают восстановление сразу трех многоквартирных домов, которые пострадали в ходе боевых действий. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Специалисты восстанавливают конструктивы зданий, заменяют ветхие инженерные сети, приводят в порядок места общего пользования.

- Строители уже приступили к внутренней отделке жилых помещений. В ряде квартир, предназначенных в том числе для распределения в качестве компенсационного жилья, будет выполнена чистовая отделка, установлена новая сантехника и межкомнатные двери, - рассказал Кольцов.

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя завершают восстановление школы, которая серьезно пострадала в ходе боевых действий в 2022 году. За время работ строители полностью обновили трехэтажное здание общей площадью 8 тысяч квадратных метров.

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