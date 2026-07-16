В Мариуполе завершают восстановление школы, пострадавшей в 2022 году

В Жовтневом районе Мариуполя завершают восстановление школы, которая серьезно пострадала в ходе боевых действий в 2022 году. За время работ строители полностью обновили трехэтажное здание общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе строительного контроля Подмосковья.
Известно, что после реконструкции школа станет специализированным образовательным учреждением и сможет принимать детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Главной особенностью проекта стала безбарьерная среда. Впервые в здании появятся два лифта, благодаря которым дети с ограниченными возможностями здоровья смогут свободно передвигаться между этажами, - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на месте бывшего завода «Октябрь» в Жовтневом районе Мариуполя появится современный квартал со стильной архитектурой, благоустроенными парками, обновленной инженерной и социальной инфраструктурой.
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