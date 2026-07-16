На улице Апатова в Мариуполе восстановили многоквартирный дом. Фото: РКС-НР

В исторической части Мариуполя на улице Апатова восстановили многоквартирный дом. Во время обследования дома эксперты зафиксировали ряд разрушений и повреждений конструктива здания, а также оконных и дверных блоков. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

Строители восстановили кровлю, заменили поврежденные окна и двери, отремонтировали фасад и привели в рабочее состояние системы центрального отопления и электроснабжения.

Работы выполнены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что строители Московской области восстанавливают дом высотой в 14 этажей в Жовтневом районе Мариуполя. Специалисты уже отремонтировали тепловой контур здания: установили окна, заменили систему отопления, отремонтировали кровлю, а также завершили монтаж плит перекрытия.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллекционные многоэтажки Мариуполя: Часть концептуальных домов «Резиденция» сдана в эксплуатацию

В Мариуполе достраивают еще две серии домов «Резиденция» (подробнее)