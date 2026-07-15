Дом серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце 2025 года в Мариуполе были сданы в эксплуатацию сразу три новых жилых дома. Все объекты - отдельные проекты класса «комфорт+», не объединенные в единый жилой комплекс и расположенные в разных частях города.

Дом серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дом серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре 2025 года ключи от квартир по льготной ипотеке под 2% получили 525 семей. Летом 2026 года идет строительство еще двух проектов коллекционной серии - «Концепт» на улице Зелинского и «Селект» на проспекте Строителей. Все эти многоэтажные дома выполнены в едином стиле: их объединяет авторская концепция фасадов. Дома расположены рядом с центром - в близлежащих спальных кварталах, с обязательной привязкой к паркам и развитой инфраструктуре. От самой «раскидистой» и крупной «Резиденции» на пересечении улицы Бахчиванджи и проспекта Строителей - 7 минут езды на автомобиле до моря.

Внутри дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внутри дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Резиденция I» располагается на проспекте Строителей, 93. Шестисекционный каскадный дом (9–14 этажей) - самый крупный в серии; его верхние этажи теперь видны из многих высотных точек города. Из окон открываются виды на парк, море, жилые кварталы юго востока или севера. Пожалуй, это единственный дом в городе, где можно выбрать квартиру с пейзажным видом на любую сторону света. Первые этажи отведены под коммерческие помещения - уже работают аптеки, магазины мобильной связи, кафе. В комплексе 237 квартир: 98 однокомнатных, 123 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Жилая площадь составляет 12 829 кв. м.

Внутри дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внутри дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вид с верхних этажей дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Резиденция II» - на проспекте Строителей, 70. Девятиэтажный дом с двухцветным фасадом (светло серый и шоколадный): первый этаж облицован керамогранитом, жилая часть - керамическим кирпичом. Здесь предусмотрены планировки с французским остеклением лоджий. Как и у расположенного поблизости дома № 93, есть развитая дворовая инфраструктура: детская и спортивная площадки, зоны отдыха. В комплексе 152 квартиры, включая 88 однокомнатных, 56 двухкомнатных и 8 трехкомнатных. Жилая площадь составляет 7 539 кв. м.

Внутри дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вид с верхних этажей дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вид с верхних этажей дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Резиденция III» находится по адресу: улица Бахчиванджи, 11А. Девятиэтажный дом класса «комфорт+» в самом центре Мариуполя. Удобная локация - в нескольких минутах езды на автомобиле от моря и основных инфраструктурных объектов. Этот дом из «коллекции» расположен ближе всех к Приморскому парку и пешим маршрутам к городскому пляжу. В доме 136 квартир: 72 однокомнатные, 56 двухкомнатных и 8 трехкомнатных. Жилая площадь составляет 6 456 кв. м.

Вид с верхних этажей дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дом серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дом серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Резиденция Селект» - продолжение серии на проспекте Строителей. В отличие от предыдущих «резиденций», этот этап проекта включает сразу пять многоквартирных домов. Сроки ввода в эксплуатацию намечены на конец 2026 - 2027 годов. Квартиры будут передаваться в предчистовой отделке (white box); предусмотрены варианты от студий до трехкомнатных. В этих МКД будет 828 квартир с общей жилой площадью 35 409 кв. м.

Дом серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дом серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во дворе дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Резиденция Концепт» - комплекс из трех девятиэтажных монолитно каркасных домов; это самые удаленные объекты коллекции, возводятся на улице Зелинского. Фасады выполнены в контрастном сочетании темно коричневого и светло бежевого кирпича, первые этажи облицованы керамогранитом. Сдача проекта запланирована на IV квартал 2026 года. В этих МКД будет 579 квартир с общей жилой площадью 25 175 кв. м.

Во дворе дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во дворе дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во дворе дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во дворе дома серии «Резиденция» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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