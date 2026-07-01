В Мариуполе провели турнир по коротким нардам

Призерам вручили медали, дипломы и памятные сувениры. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе состоялся турнир по коротким нардам. Об этом сообщили в администрации города.

Организатором мероприятия выступило МБУ МГЦФЗН «Спорт для всех». Соревнования проходили по швейцарской системе - до двух поражений, матчи шли до пяти очков. Такой формат позволил обеспечить максимальную игровую практику и выявить сильнейших по совокупности результатов.

В турнире приняли участие 14 человек: 8 мужчин и 6 женщин. Главным судьей соревнований выступил инструктор по физкультуре, судья третьей категории Андрей Кастерин.

По итогам напряженных партий определились призеры. Среди мужчин лучшими стали Владимир Кулинич, Александр Азарный и Виктор Секацкий. В женском зачете победу одержали София Морина, Светлана Храпская и Светлана Музыченко.

Призеры получили медали, дипломы и памятные сувениры. Для участников, выбывших из основной сетки состязаний, организовали утешительный турнир.

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