Московская область восстанавливает 14-этажный дом в Жовтневом районе Мариуполя. Фото: Администрация Мариуполя

Строители Московской области восстанавливают 14-этажный дом в Жовтневом районе Мариуполя. Специалисты уже отремонтировали тепловой контур здания: установили окна, заменили систему отопления, отремонтировали кровлю, а также завершили монтаж плит перекрытия.

Как сообщили в Администрации Мариуполя, строители в настоящее время возводят перегородки в квартирах. При этом параллельно ведутся кровельные работы.

Всего на объекте работают 26 строителей.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя, рядом с «Азовсталью», продолжают восстанавливать пятиэтажный дом. Работы ведет курская подрядная организация под руководством «РКС-НР».

Кроме того, сообщалось, что строители «Невского РЭУ» продолжают ремонт многоэтажки в Мариуполе. Петербургские специалисты собирают шкаф ГРЩ, шпаклюют стены и потолки в квартирах, монтируют канализационные стояки.

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