В Мариуполе восстанавливают пятиэтажку у «Азовстали». Фото: «РКС-НР»

В Орджоникидзевском районе Мариуполя, рядом с «Азовсталью», продолжают восстанавливать пятиэтажный дом. Работы ведет курская подрядная организация под руководством «РКС-НР».

Здание получило критические повреждения в ходе боевых действий. После обследования его полностью демонтировали и отстроили заново с нулевого цикла. Сейчас уже завершены возведение конструктива, устройство кровли, отделка фасада, установлены окна, двери и балконы. Строители продолжают монтаж инженерных систем и отделку мест общего пользования.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов встретился с жителями Жовтневого района, где рассказал о ремонте квартир, которые пострадали во время боевых действий. Работы проводятся на условиях софинансирования. На сегодняшний день в городе одобрили более 400 заявлений на проведение ремонта.

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